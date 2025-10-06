Paciente de UCI y tres personas más quedaron atrapadas en elevador del “Chicho” Fábrega

Este lunes, 6 de octubre, debido a fluctuaciones eléctricas registrada en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, un paciente de la Unidad de Cuidados Intensivos, un médico, un enfermero y un camillero, quedaron atrapados en un elevador, informaron del Ministerio de Salud (Minsa).

Tras el incidente, explicaron que “la empresa encargada de las reparaciones de los ascensores se encuentra trabajando, para habilitar nuevamente el ascensor. El paciente que se encontraba en el ascensor ha sido trasladado al salón de operaciones”.

Destacaron que la reparación de los ascensores es un tema que se está trabajando. “El Minsa mantiene su compromiso con las mejoras a las infraestructuras del Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, que incluye la reparación de los 14 elevadores”, señalaron.