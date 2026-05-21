Panamá anuncia nueva ruta aérea directa entre Quito y Río Hato

A partir del 17 de julio, Panamá contará con una nueva ruta aérea directa entre Quito, Ecuador, y Río Hato, anunció este jueves el presidente José Raúl Mulino.

El mandatario destacó que, “esta operación es el resultado de una alianza entre la Autoridad de Turismo de Panamá, Promtur Panamá, Maxitravel y Aero Regional, con el objetivo de fortalecer la conectividad y posicionar al país como uno de los destinos más atractivos de la región”.

“Durante el primer trimestre de este año, Panamá estuvo cerca de alcanzar el millón de turistas, un hito histórico que refleja el crecimiento del sector turístico y su impacto positivo en la generación de oportunidades, empleos y desarrollo económico”, agregó Mulino.