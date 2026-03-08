Panamá celebra el Día Internacional de la Mujer con jornada de bienestar físico

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó esta mañana una jornada de bienestar físico dirigida a mujeres en La Playita de Las Garzas, así lo informó la Alcaldía de Panamá.

A través de una nota de prensa la entidad comunicó que “durante la actividad, las participantes disfrutaron de clases de Zumba y yoga, fomentando la actividad física, el bienestar y la convivencia entre las asistentes”.

La iniciativa tiene como objetivo promover el uso de los espacios públicos como puntos de encuentro que fortalezcan la salud, la energía y la participación de las mujeres en la comunidad.