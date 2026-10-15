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Panamá coordina apoyo técnico de México para evaluar infraestructuras tras el sismo

Panamá coordina apoyo técnico de México para evaluar infraestructuras tras el sismo
DANIEL DE CARTERET / AFP | Una estructura en Chitré.
Redacción Web
15 de octubre de 2026

El Gobierno de Panamá informó que coordina una llamada entre el presidente de la República y la presidenta de México para gestionar apoyo técnico en la evaluación de infraestructuras afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, explicó en conferencia de prensa que la cooperación busca evaluar infraestructuras críticas sociales, entre ellas los centros escolares y otras estructuras que requieren una revisión técnica.

”El presidente de la República está coordinando una llamada con la presidenta de México para coordinar un equipo técnico que nos va a ayudar en la evaluación de las infraestructuras críticas sociales, como lo son los centros escolares y otras estructuras que requiere de evaluación técnica”, declaró Icaza.

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