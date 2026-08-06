Panamá culmina con éxito la repatriación de cinco ciudadanos asistidos por su Embajada en la Federación de Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que este viernes arribarán al país los últimos cuatro ciudadanos panameños que permanecían bajo la protección y asistencia de la Embajada de la República de Panamá en la Federación de Rusia.

Los ciudadanos viajarán en un vuelo de Turkish Airlines con llegada prevista al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 7:25 p.m. Se trata de Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert’s Bryan. Ellos se suman a Adrián Gabriel González, quien regresó a Panamá el pasado 5 de agosto, luego de ser desvinculado de las fuerzas militares rusas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció la destacada labor de la Embajadora de Panamá en la Federación de Rusia, Carmen Ávila, así como del equipo de la misión diplomática, cuyo profesionalismo y compromiso hicieron posible el retorno seguro de los ciudadanos.

El Gobierno Nacional reiteró que continuará fortaleciendo la asistencia consular y la acción diplomática para salvaguardar sus derechos, bienestar y garantizar su retorno seguro cuando las circunstancias así lo requieran.