Panamá da un salto en cirugía oncológica con el sistema robótico Da Vinci Xi en el ION

El Instituto Oncológico Nacional (ION) inauguró oficialmente el programa de Cirugía Robótica con el sistema Da Vinci Xi, considerado la plataforma más avanzada de cirugía mínimamente invasiva. Con este equipo, el país proyecta realizar 1,200 cirugías en cinco años y consolidarse como referente regional en tratamiento de cáncer.

La primera operación se llevó a cabo el pasado 24 de julio: una prostatectomía radical en un paciente no asegurado. Desde entonces, se han completado 30 procedimientos exitosos.

El ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano, destacó la importancia del programa: “Este momento marca un antes y un después. Con la inauguración oficial del sistema Da Vinci Xi, Panamá se posiciona a la vanguardia regional en el tratamiento quirúrgico del cáncer y otras patologías de alta complejidad”, afirmó.

Zambrano agregó que los resultados para los pacientes son significativos: “Cirugías más seguras, menor pérdida de sangre, menos dolor, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida y digna”.

Julio Javier Santamaría, director general del ION, resaltó el esfuerzo institucional: “El trabajo del equipo multidisciplinario ha hecho posible este sueño”, señaló, al explicar que el programa fue adquirido bajo la modalidad de comodato, en la cual la empresa provee el equipo y el ION compra los insumos.

Por su parte, Armando de Gracia Nieto, jefe de los Servicios Oncológicos Quirúrgicos y de Urología Oncológica del ION, informó que ya se han realizado 30 operaciones y que el impacto será duradero: “Este procedimiento marca un hito en la salud pública panameña, ya que se beneficiarán 1,200 pacientes asegurados y no asegurados en un plazo de cinco años”.

El especialista detalló que el sistema permite realizar cirugías para cáncer de próstata, riñón, colon y cuello uterino, con el respaldo de un equipo de ocho cirujanos certificados en urología oncológica, ginecología oncológica y cirugía digestiva.

El sistema Da Vinci Xi consta de tres componentes: una consola quirúrgica, un carro para el paciente y un carro de visión. Desde la consola, el cirujano controla el endoscopio 3D y los instrumentos articulados EndoWrist.