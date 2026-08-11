Panamá devuelve a Colombia a dos personas requeridas por la justicia; una sería cabecilla de “La Inmaculada”

El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió el tránsito por Panamá y retornó a Colombia a dos extranjeros requeridos por la justicia de su país, tras constatar que mantenían órdenes de captura vigentes.

Entre los retornados se encuentra un hombre señalado por las autoridades colombianas como el tercer cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “La Inmaculada”, organización vinculada a actividades como cobros ilegales, extorsiones y los denominados préstamos “gota a gota”.

La segunda persona es una mujer que mantenía una orden de captura vigente en Colombia por su presunta vinculación con el crimen organizado.

Según informó el SNM, ambos fueron detectados durante los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tras la revisión de la documentación y la verificación de las alertas correspondientes, las autoridades panameñas determinaron negarles la continuación de su recorrido y coordinaron su retorno a Colombia.