Panamá envía 50 nuevos rescatistas y dos unidades caninas para reforzar labores de búsqueda en Venezuela

Un total de 50 rescatistas y 2 unidades caninas partieron este sábado, 27 de junio, hacia Venezuela, para sumarse al primer equipo que se incorporó ayer a la operación de búsqueda inmediata de personas que aún permanecen desaparecidas producto de terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, informó el Ministerio de la Presidencia.

La institución agregó que, tras una jornada de acopio de provisiones realizada por el Despacho de la Primera Dama, en el Parque Omar, donde el pueblo panameño y residentes de diferentes nacionalidades aportaron enseres y comida, se envían las primeras 17 toneladas de provisiones, contenedores que serán enviados por vía marítima.

Asimismo indicó que otras de las recolecciones, se empacarán y enviarán vía aérea. Para este mismo sábado las autoridades del Instituto de Mercadeo Agropecuario movilizaron furgones de carga al puerto para el traslado de donaciones hacia Venezuela.

Igualmente, se está en la búsqueda de bodegas adicionales, tomando en cuenta la desprendida colaboración con donaciones, motivo por lo cual el Centro de Acopio haya suspendido las recepciones hasta organizar y despachar lo recolectado.