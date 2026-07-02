Panamá expresa solidaridad con Israel tras cumplirse 1,000 días de los ataques de Hamás

Al cumplirse 1,000 días de los trágicos ataques terroristas perpetrados el 7 de octubre de 2023, el Gobierno de la República de Panamá expresó su solidaridad, cercanía y amistad al pueblo y al Gobierno del Estado de Israel.

“En esta fecha de profunda reflexión, Panamá honra la memoria de las víctimas inocentes, acompaña con respeto a las familias que aún sufren la pérdida de sus seres queridos y reafirma su esperanza de que todos los rehenes sean reunidos con sus familias”, detalla el comunicado emitido por la Cancillería de Panamá.

Según el reporte, “el pueblo panameño comparte el anhelo de que prevalezcan la paz, la seguridad y la dignidad para todos los pueblos de la región. Frente al dolor y la violencia, renovamos nuestro compromiso con los valores del diálogo, el respeto al derecho internacional y la convivencia pacífica entre las naciones, y la seguridad de Israel”.

“Que la memoria de quienes perdieron la vida inspire un futuro de entendimiento, reconciliación y esperanza. Panamá permanece al lado del pueblo de Israel en este momento de conmemoración, con un mensaje de amistad, solidaridad y confianza en que la paz será el camino hacia un mañana mejor”, concluye.