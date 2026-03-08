Panamá fortalece la pesca sostenible en la 14ª reunión de la SPRFMO

Panamá culminó con éxito la 14ª Reunión Anual de la Comisión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), donde los principales resultados de este encuentro destacan acuerdos en la pesquería de jurel que continúan fortaleciendo su manejo dentro del marco de trabajo de esta Comisión, así informó la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

A través de una nota de prensa la ARAP señaló que “en esta cita internacional que congregó a 24 país desde el 24 de febrero al 6 de marzo se lograron avances significativos en la gestión de la pesquería de calamar, mediante la adopción de medidas precautorias orientadas a reducir el esfuerzo pesquero.

Asimismo, mencionó que la SPRFMO y sus órganos subsidiarios cumplieron dos semanas de intensas jornadas de trabajo que permitieron dar pasos importantes para reforzar el monitoreo, control y transparencia en las actividades pesqueras, incluyendo la adopción de estándares para el monitoreo electrónico, una herramienta clave para fortalecer la gestión y supervisión de las pesquerías en la región.

El administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, manifestó que como país anfitrión y miembro de la SPRFMO Panamá reafirmó su compromiso con el diálogo y con la aplicación de las decisiones adoptadas en el foro, convencido de que una gobernanza pesquera estable beneficia a los Estados ribereños, a las naciones pesqueras, a la industria y a las generaciones futuras.

Carrasquilla a su vez enfatizó que: “Panamá y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, se honraron de haber sido anfitriones de este importante encuentro internacional, agradeciendo a todas las delegaciones participantes por su compromiso, espíritu de cooperación y trabajo constructivo durante la celebración de la 14ª Reunión Anual de la SPRFMO”.