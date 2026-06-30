Panamá impulsa la protección de las tortugas marinas en Lima Perú

Panamá participa en la XII Conferencia de las Partes (COP12) de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) con una agenda centrada en la coordinación de los esfuerzos en la región de la CIT en la protección de éstas emblemáticas especies migratorias, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Mediante una nota de prensa, MiAmbiente destacó que en el encuentro, que se desarrolla del 30 de junio al 3 de julio en Lima, Perú, la delegación nacional interviene en las sesiones técnicas y de toma de decisiones que buscan definir las acciones regionales para la conservación de estos reptiles marinos.

Asimismo, la entidad ambiental indicó que durante la reunión, los 16 países que integran la Convención revisan el Plan de Trabajo, conocen los informes de los grupos especializados y analizan propuestas de resolución relacionadas con la protección y conservación de las tortugas marinas.

La agenda también tiene el intercambio de información científica, adopción de metodologías regionales de monitoreo, análisis de medidas para reducir la captura incidental en las actividades pesqueras y evaluación de los avances alcanzados por los países miembros.

En este sentido Marino Ábrego, jefe de la delegación panameña y subdirector nacional de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente, expresó “la participación del país responde a la necesidad de definir líneas de trabajo entre las naciones parte de la Convención que trabajan en pasos claros en la protección de especies migratorias como la tortuga lora, la tortuga laúd, la tortuga Carey, la tortuga caguama y la tortuga verde; cuyas rutas comprenden costas y mares donde se movilizan.

Ábrego agregó que la experiencia de Panamá en la protección de playas de anidación, especialmente en sectores de la península de Azuero y la provincia de Los Santos, guarda relación con los temas que se analizan durante la conferencia, dirigidos en la recuperación de poblaciones de tortugas marinas amenazadas mediante la cooperación entre los países miembros.

La conferencia también contempla el análisis de asuntos vinculados con la gobernanza en la región de los 16 países de la CIT y la planificación de las próximas reuniones. Panamá desarrolla las gestiones técnicas y diplomáticas relacionadas con la organización de la XIII Conferencia de las Partes (COP13), prevista para el año 2028.