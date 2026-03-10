Panamá inaugura simposio internacional sobre democracia latinoamericana a dos siglos del Congreso de Panamá

Relaciones Exteriores de Panamá inauguró este martes el simposio internacional «Innovaciones institucionales en las Repúblicas del Bicentenario: La democracia Latinoamericana a Dos Siglos del Congreso de Panamá», organizado en conjunto con el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La sesión de apertura se realizó en el histórico Salón Bolívar, escenario donde en 1826 se celebró el Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Simón Bolívar. Durante el acto, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, destacó el legado bolivariano de preservar la independencia, promover el sistema republicano de gobierno y fomentar la unión entre las repúblicas americanas como pilares de la democracia actual.

Por su parte, los académicos Aníbal Pérez Liñán, del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame, y Flavia Freidenberg, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, resaltaron los aportes del Congreso Anfictiónico como un antecedente temprano del sistema republicano en la región y una manifestación inicial de creatividad institucional y principios del multilateralismo.

El evento, que se desarrolla durante dos días, reúne a académicos, diplomáticos y especialistas en ciencia política para reflexionar sobre la evolución de las instituciones democráticas en América Latina, desde la visión integradora de Bolívar en 1826 hasta los desafíos contemporáneos.

Durante el simposio se analizan temas como el presidencialismo de coalición, la democracia paritaria en la participación política de las mujeres, la competencia intrapartidaria y el constitucionalismo transformador, así como la capacidad de las instituciones para responder a las demandas de justicia, representación y gobernanza a lo largo de dos siglos.

A través de mesas de diálogo, los participantes exploran reformas institucionales orientadas a fortalecer el Estado de derecho y la estabilidad democrática en el contexto global actual. El encuentro forma parte de las actividades de la Comisión Interinstitucional para la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y se enmarca en la política exterior que impulsa Panamá en defensa de la democracia en la región.