Panamá inicia la cuenta regresiva para el Congreso Mundial de Áreas Protegidas

El Ministerio de Ambiente de Panamá informó que comienza la cuenta regresiva para uno de los encuentros internacionales más importantes sobre conservación de la naturaleza: el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2027, que reunirá a líderes y especialistas de todo el mundo en la Ciudad de Panamá.

De acuerdo a MiAmbiente el encuentro se desarrollará del sábado 4 al viernes 10 de septiembre de 2027, y congregará a gobiernos, organizaciones de conservación, sector privado, pueblos indígenas, comunidades locales y representantes de la sociedad civil para impulsar acciones frente a los principales desafíos ambientales y sociales que enfrenta el planeta.

El Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN se celebra cada diez años y constituye uno de los principales espacios internacionales para informar, inspirar e impulsar acciones e inversiones destinadas a fortalecer las áreas protegidas y conservadas en beneficio de la naturaleza y las personas.

De cara a 2030, el encuentro buscará posicionar estos territorios como una solución fundamental ante retos crecientes relacionados con la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la salud, el desarrollo económico y la construcción de sociedades más sostenibles.

“La conservación efectiva requiere conectar experiencias, conocimientos y perspectivas diversas. Este Congreso representa un espacio único para que personas con distintas realidades, desde comunidades que viven en áreas protegidas hasta responsables de la toma de decisiones gubernamentales, se conecten para abordar las cuestiones más importantes relacionadas con las áreas protegidas y conservadas”, afirmó la Dra. Grethel Aguilar, directora general de la UICN.

Aguilar destacó además que, en el camino hacia 2030, el encuentro representa una oportunidad para fortalecer el papel de las áreas protegidas y conservadas como una herramienta para contribuir a la paz, el progreso y la prosperidad durante la próxima década.

Como país anfitrión, Panamá tendrá un papel central en el desarrollo de las discusiones y acuerdos que marcarán la agenda internacional de conservación durante los próximos años.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, señaló que el congreso representa una oportunidad para convertir la preocupación por la crisis ambiental en compromisos y acciones concretas.

“El planeta agoniza ante una crisis de deforestación, contaminación, extinción de especies, calentamiento global y pérdida de biodiversidad. Pero hay esperanza: nuestros parques nacionales y áreas protegidas a nivel global siguen siendo un bastón que protege nuestras fuentes de agua, brinda refugio a la biodiversidad planetaria y sirven como un baluarte contra el cambio climático”, afirmó Navarro.

El ministro agregó que: “En el congreso de la UICN del 2027 celebraremos en Panamá esa esperanza, celebraremos la vida y acordaremos acciones inmediatas y concretas en el campo, para garantizar la conservación y la protección de nuestros parques nacionales y la vida que estos albergan sobre el planeta Tierra”.