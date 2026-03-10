Panamá realizará la Semana de Vacunación en las Américas del 23 al 30 de abril

Panamá se prepara para celebrar la edición 24 de la Semana de Vacunación en las Américas, una iniciativa regional que promueve el acceso equitativo a la inmunización. La jornada se desarrollará en el país del 23 al 30 de abril de 2026 bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”.

La jefa nacional del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (Minsa), Itezel de Hewitt, explicó que Panamá adelantará las actividades respecto a la fecha oficial establecida por la Organización Panamericana de la Salud (del 26 de abril al 2 de mayo), debido al feriado del 1 de mayo.

Durante la jornada, brigadas de salud se desplazarán hacia comunidades con baja cobertura de vacunación o de difícil acceso. “Se trata de que cada región de salud identifique sus áreas prioritarias, complete los esquemas de vacunación y desarrolle actividades paralelas de promoción de la salud”, señaló la funcionaria.

Las autoridades aplicarán vacunas contra influenza, neumococo, varicela, sarampión, paperas y rubéola, así como la vacuna nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano y, en las regiones donde corresponda, la vacuna contra la fiebre amarilla.

Este año la estrategia estará enfocada en reforzar la protección contra el sarampión, con el mensaje “Tu decisión marca la diferencia, métele un gol al sarampión, vacúnate”, como parte de los esfuerzos regionales para evitar brotes y avanzar en la eliminación de enfermedades prevenibles mediante vacunación hacia 2030.