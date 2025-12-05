Panamá recupera voz y voto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La Defensoría del Pueblo recupera el estatus A otorgado por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), tras superar con éxito la evaluación del Subcomité de Acreditación (SCA) en Ginebra el pasado 27 de octubre, lo que implica que el país vuelve a cumplir plenamente los Principios de París y retoma su posición con voz y voto en los principales espacios internacionales de derechos humanos.

“Este es un hito para la institucionalidad democrática del país. Recuperar el Estatus A demuestra que la Defensoría del Pueblo opera con independencia, pluralidad y la capacidad técnica necesaria para defender los derechos humanos sin ningún tipo de injerencia,” afirmó el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González.

Agregó que “con este estatus, Panamá recupera su derecho a intervenir ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso significa que la situación de los derechos humanos en el país podrá presentarse con autonomía, rigor y transparencia ante la comunidad internacional,” precisa.

En un mensaje aparte, el Ombudsperson agradece el acompañamiento internacional recibido durante el proceso. “Reconozco el apoyo fundamental de la RINDHCA, la OACNUDH, ACNUR, OIM y demás agencias del Sistema de Naciones Unidas. Su cooperación técnica fortaleció nuestras capacidades institucionales y contribuyó a que Panamá retomara este estándar internacional,” señala.