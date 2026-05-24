Panamá será sede de competencia internacional bomberil

Durante cinco días, Panamá se convertirá en el epicentro del conocimiento bomberil con la celebración del Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026, que se desarrollará del 6 al 10 de julio de 2026.

El evento reunirá a representantes de al menos 20 países y 35 delegaciones internacionales de cuerpos de bomberos, consolidando al país como referente regional en el intercambio de experiencias y mejores prácticas orientadas al fortalecimiento de la gestión integral del riesgo, la protección de la vida y la evolución de los servicios de emergencia.

Especialistas nacionales e internacionales compartirán experiencias, estrategias y avances técnicos que contribuirán al desarrollo y modernización de los servicios bomberiles, promoviendo la cooperación interinstitucional y la construcción de capacidades frente a los desafíos actuales y futuros en materia de atención de emergencias.

Como parte fundamental de la agenda, el 9 de julio de 2026 se realizará la esperada Competencia Nacional e Internacional de Destrezas Bomberiles.