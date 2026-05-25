Panamá supera los 2,400 casos de dengue en 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó más de 2,400 casos acumulados de dengue en el país, además de 307 hospitalizados y siete defunciones en lo que va de 2026, por lo que reiteró el llamado a eliminar criaderos del mosquito transmisor.

En un comunicado explicaron que, “la semana epidemiológica n°. 18, que corresponde del 3 de mayo al 9 de mayo de 2026, se han registrado 2,468 casos acumulados de dengue a nivel nacional”.De esa cifra, 2,162 casos son sin signos de alarma, mientras que 291 presentan signos de alarma y se reporta 15 casos de dengue grave, según el Minsa.

El informe detalló que la Región Metropolitana encabeza la lista con 630 casos; seguido por Colón con 430 casos; Bocas del Toro 254; Panamá Oeste con 228 casos; San Miguelito con 224 casos; Panamá Este con 192 casos; Panamá Norte 115 casos; Herrera con 114 casos; Chiriquí con 110 casos; Los Santos reporta 50 casos; Veraguas con 37 casos; comarca Kuna Yala 36; Coclé 27 casos; Darién 13 casos y Ngäbe-Buglé 8 casos.

Hospitalizaciones y defunciones

El informe detalla que se presenta hasta la fecha un total de 307 hospitalizados.Se registra un acumulado de 7 defunciones correspondientes a las regiones de Bocas del Toro con 3, Los Santos con 2, Coclé y Colón con 1 caso cada uno.

Tasa de incidencia nacional

De acuerdo con el informe, la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica N°.18 es de 52.3 casos por 100 mil habitantes.

Casos por corregimientos

Los corregimientos con más casos hasta esta semana son: Tocumen (168 casos), Puerto Pilón (97 casos), 24 de diciembre (93 casos), Veracruz (86 casos) y Belisario Frías (73 casos).

La tasa de incidencia demuestra esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 74.5 casos por 100 000 habitantes.