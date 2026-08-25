Panamá y Argentina avanzan en tratados de asistencia penal y extradición

El Consejo de Gabinete aprobó este martes los proyectos de ley mediante los cuales Panamá formalizará dos tratados con Argentina, uno sobre asistencia jurídica mutua en materia penal y otro sobre extradición.

Se trata de los proyectos de ley N.° 28-26 y N.° 29-26, que serán enviados a la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación.

Los tratados fueron suscritos el pasado 22 de junio de 2026 en Panamá por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y el entonces canciller argentino Pablo Quirno Magrane.

El acuerdo de asistencia jurídica mutua busca fortalecer la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos, mediante el compromiso de ambos países de brindarse la mayor asistencia posible en procedimientos penales e investigaciones de hechos punibles que sean competencia de la parte requirente.

La cooperación también contempla solicitudes relacionadas con delitos tributarios, aduaneros y financieros, así como ciberdelitos y delitos ciberasistidos.

En tanto, el tratado de extradición establece el compromiso de Panamá y Argentina de entregarse de manera recíproca a personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes del otro país, ya sea para enfrentar un proceso penal o para cumplir una pena privativa de libertad.

La extradición podrá aplicarse por hechos considerados delitos tanto por la legislación de la parte requirente como de la parte requerida, siempre que contemplen una pena privativa de libertad de al menos un año o una pena más grave. También podrán dar lugar a extradición los delitos contemplados en tratados multilaterales vigentes para ambos países.

El acuerdo establece además causales para rechazar una solicitud de extradición. Entre ellas se encuentra que el requerimiento corresponda a un delito político o que existan fundamentos para considerar que la solicitud busca juzgar a una persona por motivos relacionados con su raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma, condición social u opinión política.