Panamá y El Salvador firman convenio de cooperación académica

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, se reunió con su homóloga de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, para abordar temas de cooperación, comercio y desarrollo político y social entre ambos países.

Ambos cancilleres firmaron un Convenio de Cooperación Académica entre el Instituto Diplomático José Dolores Guerrero del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y la Academia Diplomática y Consular Ernesto Castillero Pimentel del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Conforme al reporte oficial, en el encuentro los cancilleres también plantearon la posibilidad de ampliar la cooperación bilateral y fortalecer los intercambios económicos, negocios, inversiones y proyectos productivos.

“Buscamos establecer una alianza estratégica entre ambos países. En lo económico, tanto El Salvador como Panamá, contamos con plataformas productivas, logísticas y de accesos a importantes mercados con las que podemos potenciarnos y complementarnos”, expresó Martínez-Acha.

Hill Tinoco también destacó el interés de ambos gobiernos en fortalecer la relación bilateral.

“Los objetivos se cumplen cuando hay voluntad. En esa ruta, Panamá y El Salvador somos naciones amigas que queremos robustecer nuestras relaciones bilaterales y caminar juntos, en beneficio de ambos pueblos”, sostuvo la canciller salvadoreña.