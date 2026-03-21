Panamá y Honduras firman acuerdo para fortalecer cooperación en el sector salud

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que Panamá y Honduras firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y desarrollar acciones conjuntas para mejorar la salud y la calidad de vida de sus poblaciones.

Según la entindad en un comunicado, el acuerdo fue suscrito por el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, y su homólogo de Honduras, Ángel Eduardo Midence. Este documento permitirá promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el ámbito sanitario, lo que contribuirá a fortalecer las capacidades institucionales y optimizar los servicios de salud en ambos países.

Asimismo, el memorando contempla la realización de investigaciones conjuntas para generar nuevo conocimiento, cuyos resultados serán compartidos entre las partes con el fin de impulsar la innovación en políticas públicas y estrategias de atención médica.

Entre las áreas de cooperación establecidas se incluyen el fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud, el desarrollo de redes integradas basadas en la atención primaria, el acceso a tecnologías y servicios especializados, así como la regulación de medicamentos y dispositivos médicos. También se prevén iniciativas relacionadas con la formación de recursos humanos, la transferencia de tecnología y la investigación e innovación en salud.

El documento garantiza la confidencialidad de la información intercambiada y el respeto a los derechos de propiedad intelectual, lo que permitirá desarrollar proyectos con mayor seguridad técnica y jurídica. Además, establece que cualquier diferencia en su aplicación será resuelta mediante el diálogo y las vías diplomáticas.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, periodo durante el cual se espera consolidar programas que impacten positivamente en la prevención, atención y gestión de la salud pública en Panamá y Honduras. Con esta firma, ambos países reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para enfrentar desafíos sanitarios comunes y fortalecer sus sistemas de salud.