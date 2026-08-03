Panamax 2026: Ejercicios militares para proteger al Canal de Panamá

Para blindar la seguridad de la vía interoceánica y neutralizar amenazas complejas, fuerzas de élite de Panamá y Estados Unidos iniciaron una semana de intensos entrenamientos en operaciones de jungla en la provincia de Colón. Este adiestramiento táctico conjunto busca elevar el nivel de respuesta frente al crimen organizado transnacional y garantizar la protección estratégica del Canal de Panamá, sirviendo además como fase previa a los ejercicios multinacionales Panamax.

La instrucción arrancó en la zona de San Lorenzo con la “Milla Verde”, una exigente caminata forzada de resistencia de una hora. El contingente participante reúne a 128 efectivos,—124 militares estadounidenses del Ejército y la Infantería de Marina, junto a cuatro miembros de los estamentos de seguridad locales, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Luis De Gracia, director general del Senan, detalló que el objetivo central es compartir buenas prácticas de combate en selva y optimizar las capacidades operativas conjuntas. “Todo esto forma parte de la fase previa de los ejercicios para tener las capacidades listas ante una amenaza emergente”, afirmó el jefe aeronaval, subrayando que esta preparación de alto nivel permite enfrentar desafíos internacionales que puedan poner en riesgo la estabilidad del país y la seguridad de la vía marítima.