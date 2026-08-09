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PANAMAX 2026 entra en su fase media con 19 países participantes

PANAMAX 2026 entra en su fase media con 19 países participantes
Redacción Web
09 de agosto de 2026

El Comando Sur de Estados Unidos anunció que el ejercicio multinacional PANAMAX26 llegó a su punto medio, con la participación de 19 naciones que realizan entrenamientos conjuntos para fortalecer la interoperabilidad y la preparación colectiva.

Durante el ejercicio se desarrollan actividades relacionadas con operaciones marítimas y cibernéticas, preparación médica y entrenamiento de operaciones especiales, con el objetivo de mejorar las capacidades de respuesta y coordinación de las fuerzas participantes.

Según el Comando Sur, estas acciones buscan fortalecer la capacidad de los países participantes para contribuir a la protección del Canal de Panamá y mantener la seguridad y estabilidad en el hemisferio occidental.

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