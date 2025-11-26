Panameños pueden tramitar visas desde ya para el Mundial 2026

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, reiteró en conferencia de prensa los planteamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha destacado que la Copa Mundial FIFA 2026 es una prioridad para su país y que darán la bienvenida al mundo de manera legal y segura, cumpliendo con las leyes y regulaciones de visas de EE.UU.

Entre esas disposiciones, Cabrera destacó que mantendrán sus requisitos de verificación y que es importante que los panameños inicien el proceso desde ya. “Hacemos un llamado a todos los aficionados que estén interesados en ir a ver los partidos para que comiencen a solicitar su visa lo más pronto posible; no esperen, pueden hacerlo ahora. El mejor momento para pedir su visa para ver un partido de Panamá dentro de los Estados Unidos es ahora, no esperen”.

Cabrera señaló que las secciones consulares estadounidenses están manejando tiempos de espera de no más de dos meses para conseguir una cita de trámite; por ello, es mejor hacer la gestión desde este momento para evitar contratiempos.

Asimismo, el embajador destacó que el costo de las visas sigue siendo el mismo, B/.185.00, y que se otorgará como visa de turismo, por el periodo correspondiente.

Por otro lado, los ciudadanos colombianos también podrán tramitar sus visas para Estados Unidos con motivo del torneo FIFA 2026 en la Embajada de Panamá. “Las personas de Colombia van a poder venir a solicitar su visa”, afirmó. Explicó que este periodo de dos meses se mantiene por solicitud del presidente Trump y que, de variar la disposición, la embajada aplicará los cambios necesarios.

Más detalles del proceso, https://pa.usembassy.gov/es/