Papa León XIV recibió a los obispos panameños en audiencia durante la visita “ad limina”

El Papa León XIV recibió este viernes 23 de octubre, en audiencia, a los prelados de Panamá, quienes se encuentran en Roma realizando la visita ad limina Apostolorum, un encuentro de especial significado para fortalecer la comunión con el Sucesor de Pedro y compartir las realidades, desafíos y esperanzas de la Iglesia local, según un comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP).

Luego de nueve años, la delegación episcopal presentó al Santo Padre un informe detallado sobre la situación eclesial, social, cultural, política y económica de sus respectivas diócesis. Durante la audiencia, el arzobispo de Panamá y presidente de la CEP, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, entregó al Pontífice un palio artesanal confeccionado por una mujer indígena de la comunidad de Chichica, Alto Limón, en la comarca Ngäbe-Buglé, como signo de comunión y homenaje al centenario de la Arquidiócesis de Panamá.

La artesana dedicó un mes y medio a la elaboración de esta pieza, trabajando en gran parte durante las noches y madrugadas, cuando concluían las labores cotidianas y su hija descansaba. Bajo el lema pastoral “Un hilo de fe en el centenario de nuestra Iglesia arquidiocesana”, este obsequio visibiliza el rostro de una comunidad creyente que camina junto a su pueblo, valora sus raíces y reconoce el aporte de los pueblos originarios a la misión evangelizadora.

La audiencia con el Papa León XIV constituye uno de los momentos más significativos de la visita, que se desarrolla en la Ciudad del Vaticano del 19 al 24 de octubre de 2026, al reafirmar los vínculos con la Iglesia universal y el compromiso de continuar anunciando el Evangelio desde las distintas realidades del país.

En estos días, los obispos han sostenido encuentros con diversos dicasterios de la Curia Romana para abordar temas vinculados a la formación, la sinodalidad, el acompañamiento comunitario y la atención a las necesidades sociales y pastorales de la nación, todo en un espíritu de comunión y corresponsabilidad.