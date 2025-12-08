Pareja presidencial se reúne con hija de María Corina Machado en Noruega

La Presidencia de la República de Panamá informó que Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, llegó hoy a Oslo, Noruega, donde la líder venezolana recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025 este miércoles. A la ceremonia asistirá como invitado especial el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Según el informe oficial, al saludar al mandatario panameño, Sosa manifestó: “Este reconocimiento me llena de ilusión y orgullo, sobre todo en un momento muy difícil que estamos atravesando como país. Queremos utilizar esta ocasión para resaltar esa lucha que llevamos los venezolanos desde hace 26 años, y que sea un recordatorio de que nuestra causa es universal. Es necesario que el mundo entero ponga la atención en Venezuela y que hagamos valer la voluntad de la mayoría de los venezolanos que queremos vivir libres”.

Sosa también indicó que el presidente Mulino ha sido un apoyo excepcional “no solo para mi mamá, sino para Venezuela”.

Recordó que el gobernante panameño la recibió recientemente “con los brazos abiertos y con mucho cariño en el Palacio presidencial en Panamá”. Agregó: “Quiero sinceramente agradecerle, no solo de mi parte, sino de toda Venezuela, por ser una voz contundente y coherente a favor de los venezolanos que queremos ser libres”.

Finalmente, Sosa reconoció la importancia del apoyo de los panameños en esta lucha: “Les mando muchísimo cariño y un abrazo... que sigan apoyando a sus hermanos venezolanos que hoy están en Panamá, y que celebren este premio como si fuera suyo también. Lo que celebramos es una causa por la libertad, la dignidad humana y la familia. Este premio es para Latinoamérica”, manifestó.