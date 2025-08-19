Parque de Brisas: Dueños de dos locales se resisten

T.Jiménez | Sobre los quiscos en el área de Brisas del Golf, que han sido objeto de debate por estar en un parque de manera irregular, el representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribin, comentó que se mantienen dos negocios operando en el lugar.

Hay que recordar que, en agosto del 2024, cuando la alcaldesa de San Miguelito Irma Hernández anunció el cese de operaciones para los negocios improvisados en este parque, por una serie de irregularidades, operaban entre 10 y 12 locales.

“El tema está siendo procesado y debidamente trabajado por el Municipio de San Miguelito, para ver todo lo que tiene que ver con la zonificación y el terreno. Se está elaborando un proceso, que creo está por culminar, con respecto al uso de la zona”, explicó Cheribin, que recordó que “las tierras donde está el parque son privadas, pero se está realizando el proceso correcto de traspaso”.

El representante de Rufina Alfaro indicó que “el propósito o proyecto, es que el área sea de uso público, lo cual ha sido consultado con la comunidad, para que se le designe los fondos de descentralización”.