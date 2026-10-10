Parque Omar permanecerá abierto esta noche

Tal como ocurrió la noche del pasado 9 de octubre, horas después de registrarse el sismo de magnitud 7.5 en Panamá y sus réplicas, la administración del Parque Recreativo Omar, en Ciudad de Panamá, anunció que permanecerá abierto la noche de este sábado 10 de octubre, con lineamientos específicos para los ciudadanos que quieran asistir.

Las entradas y salidas para autos estarán abiertas hasta las 10:00 p.m. únicamente. La entrada de Carrasquilla y Ave. República de La India, permanecerá abierto hasta las 10:00 p.m. únicamente.

Los accesos peatonales de Vía Porras y Edificios colindantes con el Parque Omar permanecerán abiertas 24 horas.

Por otra parte, el Despacho de la Primera Dama ha habilitado un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas del interior del país, en el Domo del Parque Omar.

El domingo 11 de octubre estará disponible de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Artículos que se necesitan: Agua potable, colchonetas, frazadas y sábanas (preferiblemente nuevas), leche en polvo y fórmula para bebés, pañales para bebés y adultos, abanicos y carpas.