Personal de fiscalía anticorrupción inspeccionó la sede de la DGI

Personal de la Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección en la sede de la Dirección General de Ingresos (DGI) en avenida Balboa, Ciudad de Panamá, con el fin de recabar información sobre empresas mencionadas en cuatro investigaciones por supuesto peculado relacionadas al caso del Programa de Sanidad Básica, para la construcción de unidades sanitarias.

Se trata del denominado plan “cero letrinas”, que llevó el mencionado Programa, suscrito por el Ministerio de la Presidencia, en representación del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), en distintos lugares de difícil acceso en el interior del país, informó la Procuraduría General.

“El equipo de trabajo logró ubicar documentación relacionada a estas empresas y poder conocer el estatus que mantenían al momento de ser contratadas por el Estado para el programa cero letrinas”, se informó en el comunicado. El informe de Auditoría de la Contraloría General de la República determinó que en este caso hubo una lesión al erario público por miles de balboas, ya que cada unidad básica tenía un valor de B/.3,300.00 que no fueron en algunos casos terminadas y en otros, no fueron iniciadas en lugares de difícil acceso en el interior del país.