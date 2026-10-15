$!Personal de salud redobla esfuerzos en medio de la emergencia sísmica

Las consecuencias de los recientes sismos en las provincias centrales han puesto a prueba la capacidad de respuesta del sistema de salud, donde médicos, enfermeras, auxiliares y técnicos se han convertido en una pieza fundamental para garantizar la atención de las personas heridas y de los pacientes que no pueden permanecer dentro de las instalaciones sanitarias.

El director regional del Ministerio de Salud (Minsa) en Herrera, Hilario Correa, explicó que, como parte de la organización logística para garantizar la prestación de los servicios, siete distritos mantienen instalaciones de salud, algunos operando las 24 horas.

Correa señaló que “en estos momentos le estamos dando prioridad a los neonatos. El equipo, a pesar de que fue un hecho fortuito, ha actuado de manera rápida y con todo y la premura, seguimos dando una atención adecuada a cada una de las personas que lo requieran”.

En tanto la doctora Yanisa Ríos, del Centro de Salud de Los Pozos, en la provincia de Herrera, señaló que “pese a las afectaciones sufridas en la instalación, el equipo médico continúa atendiendo a la población en la cancha municipal”.

“Estamos laborando de 7 de la mañana a 7 de la noche. Igualmente, estamos brindando atención psicológica a las personas que lo requieran, ya que sabemos que necesitan mucho apoyo emocional”, manifestó la doctora.

Por su parte, Edgar De Gracia, enfermero y miembro de la Asociación Nacional de Enfermeros de Panamá, destacó que la labor de estos profesionales ha sido determinante para sostener la atención pública en medio de las dificultades.

Según explicó, el trabajo del personal de enfermería ha comprendido la reacción inmediata, la evacuación de personas en situaciones de riesgo, la adaptación de los servicios en hospitales de campaña y carpas improvisadas, así como la contención emocional de quienes enfrentan las consecuencias de los movimientos sísmicos.

“Nuestra labor trasciende la atención clínica habitual; ha sido el pilar que sostuvo la red de salud pública cuando las estructuras físicas fallaron”, expresó De Gracia.