“Pesca tu Basura” busca reducir la contaminación de los plásticos en los océanos

El programa “Pesca tu Basura” es un nuevo intento para recuperar los desechos en los ecosistemas marinos y reducir plásticos en los océanos

La iniciativa fue lanzada oficialmente hoy sábado 23 de mayo por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), el sector pesquero y la empresa privada del país en el sector de Vacamonte, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Tendrá como objetivo fortalecer la recuperación y disposición adecuada de basura marina mediante la participación del sector pesquero, instituciones públicas y empresa privada. Otros de los resultados serán la reducción de basura marina en zonas de pesca, la eliminación de redes fantasma, el fortalecimiento de la gestión interinstitucional y la generación de datos que permitan impulsar futuras políticas públicas enfocadas en la protección de los océanos, informó el MiAMBIENTE en una nota de prensa.

La iniciativa tiene un componente de conciencia ambiental, mediante el cual se promoverá que las embarcaciones camaroneras recolecten residuos plásticos durante sus faenas de pesca y los trasladen de regreso al Puerto de Vacamonte para su disposición adecuada, evitando que plásticos y otros desechos continúen afectando manglares, costas y zonas de pesca. Además, se complementará con jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a capitanes, colaboradores del sector pesca y comunidades aledañas, promoviendo una mayor participación en las acciones de protección ambiental y manejo adecuado de residuos marinos.

Para lograr el objetivo de una mejor disposición de los desechos se instaló un contenedor de 16 yardas en un punto estratégico del Puerto de Vacamonte para el depósito de los residuos plásticos recuperados, gracias al apoyo de Aseo Capital; empresa que será responsable de la recolección mensual, el reciclaje y disposición final de los desechos durante un periodo de seis meses. El proyecto será desarrollado mediante coordinación entre el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la empresa Sea Deli, con financiamiento del proyecto GEF “Ciudades Circulares más allá del Plástico”, ejecutado por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).

En el acto de lanzamiento de “Pesca tu Basura” en Vacamonte y la instalación de este contenedor el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro expresó que “la protección del ambiente no puede depender únicamente del Gobierno, requiere corresponsabilidad, voluntad y participación de todos los sectores. Esta iniciativa de los pescadores, los empresarios, las autoridades, los grupos ambientales y los ciudadanos es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede traducirse en resultados concretos para nuestros ecosistemas marinos”.

“Cuidar nuestro océano no es una opción, es una prioridad nacional. Desde Mi Ambiente asumimos el compromiso de acompañar esta iniciativa para que sea positiva, ordenada y sostenible en el tiempo. Cada residuo que logremos retirar del mar representa una amenaza menos para la biodiversidad, una oportunidad para mejorar la gestión ambiental y una señal clara de que Panamá puede avanzar hacia una economía más circular y sostenible”, señaló el titular de Ambiente.