Pese a fisuras entre dirigentes, gremio médico iniciará negociaciones con el Gobierno

La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS) fijaron para el próximo miércoles, 13 de septiembre, el inicio de las negociaciones sobre las reformas para la atención de salud en Panamá.

Sin embargo, en un comunicado la COMENENAL expuso las fisuras durante la última reunión organizativa entre los gremios AMOACSS y Alianza (AOP, CONALAC y 8 gremios técnicos), cuyos representantes “atacaron” a los de otros colectivos.

Sobre los hechos dados, el doctor Julio Osorio, secretario de COMENENAL, dijo que: “Nosotros no estamos de acuerdo con su proceder, pero creemos que cada grupo es soberano de tomar sus decisiones”.

De acuerdo a Osorio, las divisiones radican en que AMOACSS y Alianza tienen la intención de incluir propuestas para dichas negociaciones de manera tardía, habiendo ya una hoja de ruta planificada y discutida. “Ellos pueden plantear otras cosas que no están en nuestra hoja, tienen todo el derecho, se lo reconocemos. Pero nosotros nos estamos preparando desde el 3 de agosto y a casi más de un mes no hemos iniciado, ¿por qué? porque ellos empezaron con su idea de hacer una huelga; no han permitido iniciar, sino hace rato ya estuviéramos negociando”.

Agregó que: “Ellos quieren que lo que proponen ahora, lo cumplan ayer... ¿Cuál es su argumento? que eso debe ser aprobado antes de que se apruebe en la Asamblea el Presupuesto General de Estado, pero eso ya se cocinó”.

Pese a las fricciones, Osorio aseguró “no tener problema” con dejarlos participar en las futuras negociaciones con el Gobierno.

El doctor también reiteró que no comparten ningún llamado a huelga del sector médico. “Solo hacemos huelga en casos extremos, cuando todo se estanque y no nos den paso a nada. Por el momento estamos organizando cómo armar las mesas para negociar, así ¿Qué sentido tiene hacer un paro?”.

Por otro lado, en el documento antes mencionado COMENENAL detalló que “Alianza, representada por el presidente de AMOACSS, dijo que no estaba de acuerdo con el Libro Blanco que sería para la construcción de las mejoras del sistema de salud”.

“El doctor Domingo Moreno, por COMENENAL, invitó a la Alianza a que, así como criticaban el Libro Blanco de la CAN de cómo transformar la salud, presentaran entonces su libro negro o verde con sus propuestas y que, si evidentemente no lo tienen, que se sienten a discutir con argumentos los puntos ahí contenidos”.

Finalizaron con que el consenso general es que el país debe transformar la salud de una manera moderna y científica, pasar de un sistema curativo, oneroso, patocéntrico a uno de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, sin descuidar lo curativo.

“Se debe avanzar hacia la Cobertura Universal en Salud Integral y hacia la Estrategia de la Atención Primaria en Salud Integral. Por supuesto, pasando por erradicar el desabastecimiento de medicamentos e insumos médico quirúrgicos y muchos otros problemas”, precisaron.