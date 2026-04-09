Piden destitución del director de Senadap tras informe por irregularidades administrativas

La Junta Directiva de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afrodescendientes Panameños solicitó al presidente José Raúl Mulino la destitución del director de la entidad, Nolis Boris Góndola Solís, luego de recibir un informe que detalla irregularidades en su gestión.

El documento, elaborado por una comisión interinstitucional, señala que hubo “un manejo inadecuado en la gestión de Góndola Solís”, lo que motivó la solicitud de remoción como “medida necesaria para salvaguardar la institucionalidad”.

La investigación se inició tras denuncias presentadas el 17 de marzo por organizaciones afrodescendientes, miembros de la junta directiva y funcionarios de la institución. En esa sesión se acordó conformar una comisión para analizar los hechos y solicitar la separación temporal del funcionario mientras se desarrollaban las diligencias.

De acuerdo con el informe, se evidenció “una ruptura progresiva en la relación institucional, evidenciada por la falta de comunicación, la ausencia de rendición de cuentas y el incumplimiento sistemático de decisiones adoptadas por la Junta Directiva”.

Entre los hallazgos se documenta “el desacato a decisiones formales, como la unificación de sedes previamente acordada”, así como “la omisión de funciones esenciales, incluyendo la elaboración de actas en su calidad de secretario de la Junta Directiva”.

También se identificaron “irregularidades en la gestión de recursos humanos”, además de “ausencia de convocatorias a reuniones de Junta Directiva, falta de transparencia en información clave como presupuesto y planificación, y la adopción de decisiones unilaterales”.

El informe advierte además sobre “una posible afectación patrimonial al Estado, derivada de la permanencia indebida en un inmueble arrendado, generando gastos evitables”.

Según la Junta Directiva, estos hechos provocaron “un deterioro del clima organizacional” y una pérdida de confianza dentro de la institución.

Con base en estos resultados, se acordó solicitar la destitución del director y remitir el informe a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades.