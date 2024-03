Pierden hasta 5 horas en tranques

Guzmán Blanco, presidente del sector colectivo de Panamá Oeste, aseguró que “las autoridades no son consecuentes con los planes, les damos las soluciones prácticas, porque conocemos las calles, pero no las aplican”. “El lunes es fluido, luego el martes, ya el miércoles vuelve el tranque porque no aplican los planes”, dijo.

Omar Sugasti, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) capítulo de Panamá Oeste, relató que “no ha habido ninguna mejoría, no hay planes con los que se les pueda explicar a la ciudadanía cómo se va a ordenar el transporte en el sector. Todo sigue caótico”.

Alirio Machi, quien reside en La Chorrera, sostuvo que “los tranques en el Oeste son un pesar día a día, las construcciones y las pocas vías alternas hacen que sea un infierno transitar. Además, las obras demoran una eternidad. Por ejemplo, el corredor de playas que lleva 10 años”.

Mientras que otra residente, Ormelis Rodríguez, expresó que “los tranques en Panamá Oeste han ido en aumento. En 2015 o 2016, una persona que vivía en Capira podía salir a las 5:00 a.m. llegaría a las 6:30 a la ciudad de Panamá. Ahora hay que levantarse a las 3:00 a.m. salir más tardar a las 4:00 a.m. para llegar a tiempo”.

Por su parte, el mayor Luis Poyatos, de Operaciones de Tránsito reveló que la empresa constructora Grupo Puentes, encargada del corredor de playas “está terminado dos carriles más para el área de Loma Brígida. Están avanzando progresiva y significativamente. Esto nos va a ayudar más adelante para darle mayor movilidad a ese sector”.