Plan de bioseguridad y prevención de violencia para escuelas públicas

Con el fin de fortalecer la bioseguridad y la prevención de la violencia en las escuelas primarias del distrito capital, la OPECI-Panamá presentó un plan estratégico. La iniciativa fue dada a conocer por su presidente, Edgardo Saldaña Villamil, en el Sindicato de Periodistas, y contempla una primera fase en nueve o diez planteles del corregimiento de Don Bosco.

El proyecto busca integrar a la comunidad y coordinar con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para ampliar el programa a otros centros del país. Al respecto, Luis Carlos Samudio Guerrero, de la Fundación FUBICUPA, señaló que prevenir la violencia exige crear oportunidades deportivas, culturales y educativas para la niñez y la juventud.

En el encuentro, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos A. Vásquez, recalcó a título personal que la paz se construye a diario desde la justicia y la defensa de los derechos ciudadanos. Por su parte, Arístides Gómez, director del IDEN, advirtió que la paz sostenible enfrenta grandes trabas como la corrupción, el “juega vivo” y las profundas desigualdades sociales.

Durante la jornada también se leyó el mensaje del secretario general de la ONU, António Guterres, a cargo de José Juárez Montezuma. En el texto se alertó sobre la escasez global de paz y se reconoció la labor esencial de voluntarios y activistas en la construcción de puentes y diálogo entre las comunidades.