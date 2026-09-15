Plan Libertad expande su modelo de reinserción laboral con el segundo Café Presidente El Monasterio

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y ministros de Estado, encabezó este martes la inauguración de “Café Presidente El Monasterio”, ubicado en el Casco Antiguo, en las cercanías del Palacio de Las Garzas. Se trata de la segunda sucursal de esta iniciativa enmarcada en el Plan Libertad, impulsada por el Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Despacho de la Primera Dama, la cual apuesta por la formación técnica y la reinserción social a través del trabajo.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destacó que el proyecto va más allá de ofrecer un servicio comercial y busca generar oportunidades reales para personas que culminaron su condena. “Hoy no solo inauguramos un café, venimos a demostrar que la firmeza también abre caminos y abre oportunidades. Café Presidente nace para establecer un puente entre la persona que está cumpliendo una pena y esa sociedad a la que debe retornar”, expresó la titular del ramo.

Montalvo subrayó que la resocialización no implica olvido ni indulgencia, sino ofrecer una oportunidad efectiva de transformación personal. “El delito existe, la pena se cumple y esa persona va a volver a la sociedad. Recordarán que aquí se tomó una decisión: la de no renunciar a transformar. Y que existió un presidente que tuvo la firmeza de corregir, pero también la fuerza de no abandonar la posibilidad de transformar la vida humana”, acotó la funcionaria.

Por su parte, la primera dama y madrina del Plan Libertad resaltó el impacto del programa en la reconstrucción de las familias, así como el valor simbólico del inmueble histórico edificado en 1743. “Tuvimos claro que este lugar no podía seguir olvidado. Queríamos devolverle la vida y convertirlo en algo con propósito, que las personas del Plan Libertad pudieran capacitarse aquí, aprender un oficio y prepararse para una nueva oportunidad”, indicó.

”Café Presidente” promueve la capacitación en áreas como barismo, atención al cliente y administración comercial, brindando experiencia laboral previa a personas privadas de libertad en fase de reinserción. Con esta apertura se rescata una estructura patrimonial del Casco Antiguo y se consolida un modelo que integra patrimonio, trabajo y segundas oportunidades para nacionales y visitantes, detalló un comunicado de la Presidencia de la República.