Planta potabilizadora de Chilibre opera al 90%

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre se encuentra operando al 90% tras detectarse fallas en el motor de una de las bombas en la estación de bombeo de agua tratada, la cual será reparada evitando así mayores problemas, informaron del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Agregaron que especialistas realizaron las evaluaciones técnicas para contar con el diagnóstico y proceder con los trabajos de reparación requeridos.

Además, destacaron que "estamos en proceso de reemplazo de cuatro motores de la estación, los cuales ya fueron adquiridos por el IDAAN y estamos a la espera de la entrega por parte del proveedor, de esa manera aumentaremos la eficiencia y se mejorará la distribución".

Durante este período de reparación podría verse afectado el suministro de agua potable o registrarse baja presión en puntos altos y alejados de la red de distribución en Panamá y San Miguelito.

Solicitaron a toda la población, en solidaridad con estos sectores, consumir responsablemente y cuidar el agua potable.