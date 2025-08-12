Pleno de la Corte Suprema de Justicia se reúne en sesión extraordinaria para analizar fondos especiales de retiro

La tarde de este martes, 12 de agosto, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sostuvo una sesión extraordinaria con el propósito de discutir los fondos especiales de retiro para magistrados y jueces, también denominados jubilaciones especiales.

Esta reunión surge en medio de la controversia generada por estos fondos, que garantizan beneficios especiales a miembros del Órgano Judicial al momento de su retiro, y que han sido cuestionados por diversos sectores de la sociedad por su impacto financiero y aspectos de equidad.

La Cámara de Comercio, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, ministros de Estado y líderes religiosos han mostrado su rechazo a la medida.