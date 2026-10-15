Policía Nacional aprehende a hombre de 41 años por presunta violación agravada en Tonosí

Mediante acciones investigativas desarrolladas en la comunidad de Buenos Aires, distrito de Tonosí, unidades de la Policía Nacional lograron la aprehensión de un hombre de 41 años que era requerido por la justicia por el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada.

El ciudadano fue localizado tras labores de inteligencia y seguimiento en el sector, siendo puesto de inmediato a órdenes de las autoridades competentes para los trámites judiciales correspondientes y el esclarecimiento del caso.

Ante este operativo, la Policía Nacional reiteró su firme compromiso de mantener acciones constantes y coordinadas para dar con la ubicación y captura de personas requeridas por los tribunales. La institución destacó que estas labores buscan fortalecer los niveles de seguridad ciudadana y garantizar la convivencia pacífica en toda la provincia de Los Santos.