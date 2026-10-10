Policía Nacional decomisa 539 paquetes de presunta droga

A través de una alerta sobre tres vehículos cuyos ocupantes presuntamente intercambiaban disparos a la altura del Mercado de Mariscos, unidades policiales activaron un operativo que permitió ubicar los automóviles en el corregimiento de El Chorrillo, donde se logró la aprehensión de dos personas y el decomiso de 539 paquetes rectangulares de presunta droga, informó la Policía Nacional.

Mediante una nota de prensa, la institución detalló que, durante la acción policial, también se ubicaron varios indicios, entre ellos un chaleco táctico con el logo de la Policía, una gorra con las iniciales del DNIP, 15 municiones calibre 9 milímetros y un radio portátil de comunicación.

Asimismo, según la entidad policial los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades de las personas aprehendidas.