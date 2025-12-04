Ponen en funcionamiento tomógrafo con Inteligencia Artificial en el Complejo Hospitalario de la CSS

El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid puso en funcionamiento un moderno equipo de Tomografía Computarizada (TC), con tecnología de Inteligencia Artificial (IA), informó la Caja de Seguro Social.

”El tomógrafo CT5300, marca Philips, de 128 cortes, ofrece mayor velocidad en la realización de estudios, así como una calidad y definición de imagen significativamente superior, con menos exposición del paciente a la radiación”, informó la institución en un comunicado.

El jefe de Radiología del Complejo, Dr. Elías Luque, explicó que la IA incorporada en este tomógrafo introduce nuevas capacidades clínicas y optimiza el flujo de trabajo mediante herramientas virtuales que permiten colaboraciones en tiempo real y servicios remotos que mejoran el rendimiento del sistema.

Este tomógrafo facilita la detección temprana de patologías relacionadas con cardiología, lo que permite hacer mediciones y cálculos para la colocación de dispositivos.

Además, realiza estudios de gastroenterología, a través de un examen virtual del colon, que puede detectar patologías en el tracto intestinal grueso, sin necesidad de usar un tubo de endoscopía óptico.

Asimismo, puede realizar estudios de alta precisión en patologías de pulmón, tórax y para la detección de lesiones tumorales, de hígado, próstata, estructuras vasculares del cuello, pelvis, huesos, fracturas y artritis.

En el Servicio de Radiología del Complejo se realizan diariamente unos 85 estudios de tomografía.