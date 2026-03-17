Por irregularidades y antecedentes penales, deportan a 33 nicaragüenses

La deportación y expulsión de 33 ciudadanos nicaragüenses por incumplir la normativa migratoria vigente fue organizada por el Servicio Nacional de Migración (SNM).La institución informó que varios de los ciudadanos presentaban faltas administrativas; entre ellas, el reingreso irregular al país luego de haber sido previamente deportados. Además, uno de los casos correspondía a una persona con antecedentes por delitos graves, incluyendo femicidio, así como portación y uso de arma de fuego.Del total de personas retornadas, 18 eran mujeres. El proceso se desarrolló garantizando los protocolos establecidos y el respeto a los derechos humanos.El retorno se realizó desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, mediante un vuelo con destino a la ciudad de Managua. Esta operación se enmarca en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, el cual establece mecanismos de cooperación para una gestión migratoria ordenada, segura y conforme a la ley.