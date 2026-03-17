Por irregularidades y antecedentes penales, deportan a 33 nicaragüenses

La deportación y expulsión de 33 ciudadanos nicaragüenses por incumplir la normativa migratoria vigente fue organizada por el Servicio Nacional de Migración (SNM).

La institución informó que varios de los ciudadanos presentaban faltas administrativas; entre ellas, el reingreso irregular al país luego de haber sido previamente deportados. Además, uno de los casos correspondía a una persona con antecedentes por delitos graves, incluyendo femicidio, así como portación y uso de arma de fuego.

Del total de personas retornadas, 18 eran mujeres. El proceso se desarrolló garantizando los protocolos establecidos y el respeto a los derechos humanos.

El retorno se realizó desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, mediante un vuelo con destino a la ciudad de Managua. Esta operación se enmarca en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, el cual establece mecanismos de cooperación para una gestión migratoria ordenada, segura y conforme a la ley.