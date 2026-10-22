$!Preocupa la inseguridad en la Cinta Costera

A través de las redes sociales, internautas denuncian la falta de seguridad en la Cinta Costera, debido a la cantidad de hurtos a vehículos, robos e intentos de robo a ciudadanos, no solo durante la noche, sino también a plena luz del día.

Un caso reciente se dio a conocer a través de la red social Instagram, donde un ciudadano frustró el intento de robo de un delincuente a un adulto mayor. Según el video, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. Asimismo, en el mes de mayo, tres personas asaltaron a una extranjera.

Ante esta situación, el director del Servicio de Protección Institucional (SPI), Armando King, informó que, con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad no solo en la Cinta Costera, sino también en el Casco Antiguo, desde abril de este año se han incorporado 350 unidades adicionales al servicio operativo diario.

De acuerdo con King, el objetivo es prevenir delitos y garantizar el libre esparcimiento de las familias, los turistas y los ciudadanos que frecuentan estos espacios.

Igualmente, Joel Hurtado, subcomisionado de la Policía Nacional, informó que se ha reforzado la presencia policial en sectores adyacentes a la Cinta Costera, con rondas de ciclistas y patrullajes vehiculares, con el objetivo de evitar que se repitan los asaltos en la zona.