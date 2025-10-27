Presentan ante la Asamblea el Proyecto que crea el Instituto Nacional de la Mujer

El Proyecto de Ley 3425, que crea el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y establece otras disposiciones orientadas a fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de igualdad de género, fue representado por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, ante el pleno de la Asamblea Nacional.

“El presidente ha apostado por fortalecer la rectoría técnica sin debilitar la responsabilidad política. Esto significa un Estado más coordinado, donde las decisiones no se queden en los despachos, sino que lleguen a los territorios y transformen la vida real de las mujeres”, explicó Carles.

La ministra destacó que la reorganización permitirá que cada institución del Estado incorpore el enfoque de género en sus políticas y programas, garantizando que las mujeres sean escuchadas, atendidas y representadas en cada nivel de decisión.

El nuevo Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) contará con autonomía técnica, administrativa y financiera, lo que garantizará independencia, continuidad y mejores resultados.

Además, la dirección del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) será seleccionada con participación de las organizaciones y la sociedad civil, garantizando independencia, transparencia y legitimidad en su conducción.