$!Presidente electo presidente de Bolivia estrecha lazos con Panamá

En el marco de la celebración de la gesta independentista del 3 de noviembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió hoy 3 de noviembre en el Palacio de las Garzas al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. La reunión bilateral concluyó con un compromiso de fortalecer lazos y un notable elogio de Paz al modelo económico panameño. El presidente electo boliviano, quien asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre, afirmó que Panamá jugará una “pieza importante” en la nueva buena etapa de desarrollo que vivirá el país sudamericano.

Mulino y Paz se comprometieron a estrechar los lazos económicos y diplomáticos entre ambos países, ahora encaminados en el proceso de integración como miembros plenos del Mercado Común del Sur (Mercosur), la quinta economía más grande del mundo. Paz calificó como un honor la recepción de Mulino e informó que su visita a Panamá tiene como objetivo sostener diversas reuniones clave para atender las necesidades de la población boliviana. Aseguró que su país deberá trabajar en conjunto con Panamá, al que ve como “un modelo exitoso para seguir”.

“Es el inicio de una buena etapa para Bolivia. Queremos poner a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, y creo que Panamá es un buen ejemplo de cómo poner un país en el mundo: Panamá en el mundo y el mundo en Panamá, así que hay muchas cosas que vamos a trabajar de forma conjunta”, manifestó Paz. El presidente electo de Bolivia también confirmó su participación en el próximo Foro Económico de Panamá, en enero de 2026, bajo la organización de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). “Para mí es una alegría estar en Panamá, un país que siento como mi hogar porque aquí estuvimos exiliados tres años. Panamá nos dios cobijo y nos trató de forma excepcional. Es un grato recuerdo volver a ver aquí”, dijo Paz al concluir su encuentro con el presidente panameño.