$!Presidente electo presidente de Bolivia estrecha lazos con Panamá

Mulino y Paz se comprometieron a estrechar los lazos económicos y diplomáticos entre ambos países, ahora encaminados en el proceso de integración como miembros plenos del Mercado Común del Sur (Mercosur), la quinta economía más grande del mundo.Paz calificó como un honor la recepción de Mulino e informó que su visita a Panamá tiene como objetivo sostener diversas reuniones clave para atender las necesidades de la población boliviana. Aseguró que su país deberá trabajar en conjunto con Panamá, al que ve como 'un modelo exitoso para seguir'.