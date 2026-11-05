Presidente Mulino encabeza actos patrios en Colón

El presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participó este jueves 5 de noviembre en los actos protocolares realizados en el Centro de Artes y Cultura de Colón, con motivo de la conmemoración de los 123 años de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

Durante la actividad, el mandatario destacó los esfuerzos que se realizan para recuperar el patrimonio histórico y cultural de la provincia.

“Orgulloso del esfuerzo que estamos haciendo todos por rescatar Colón. Vi ayer con complacencia fotos de la iglesia de Portobelo, si todo sale bien en enero me dijo la ministra de Cultura que podemos estar inaugurando todo el complejo de Portobelo, igual la Casa Wilcox”, manifestó Mulino.

El presidente señaló que, de cumplirse lo previsto, en enero se podría inaugurar el complejo de Portobelo y la Casa Wilcox, como parte de los proyectos de recuperación de espacios históricos de Colón.