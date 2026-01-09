Presidente Mulino encabeza homenaje a los mártires del 9 de Enero

El presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, ministros, funcionarios e invitados, rindió honor este viernes a los mártires del 9 de enero de 1964, durante un acto solemne realizado en el monumento La Llama Eterna, ubicado en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena

El homenaje contó con la participación del canciller de la República, Javier Martínez Acha, quien fungió como orador de fondo y destacó el valor histórico y simbólico de aquella jornada. “Fue el momento en que un pueblo pequeño en territorio, pero inmenso en dignidad, le dijo al mundo que su soberanía no se negocia, se respeta”, expresó.

Durante su intervención, el canciller resaltó que los mártires formaron parte de una generación consciente de su deber patriótico y que cumplió con Panamá en un episodio esencial de la historia nacional. Asimismo, recordó que sin el sacrificio de los 21 mártires no habrían sido posibles los Tratados Torrijos-Carter, la reversión del Canal ni su posterior ampliación.

"Ellos no murieron en vano. Murieron para que hoy podamos decir, sin miedo y sin permiso, que el Canal es panameño, que el territorio es panameño y que el destino es panameño", enfatizó Martínez-Acha.

Al finalizar el acto, integrantes del Movimiento Nacional de Mártires de Enero de 1964 entregaron al presidente Mulino una placa de reconocimiento, en la que destacaron su actitud frente a “los embates temerarios e intervencionistas de un imperio que no cesa de atacar los recursos y la dignidad de las naciones del orbe”.

Este gesto, realizado por sobrevivientes de la gesta histórica, conmovió al mandatario, quien expresó su agradecimiento por la incansable lucha en defensa de la Patria.

En la actividad participaron familiares de los 21 mártires, ministros de Estado, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, autoridades nacionales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Panamá.