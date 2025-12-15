Nacionales

Presidente Mulino felicita a Kast por su victoria en Chile

Presidente Mulino felicita a Kast por su victoria en Chile
ML | José Raúl Mulino y José Antonio Kast.
Redacción Web
15 de diciembre de 2025

El presidente José Raúl Mulino felicitó este lunes, 15 de diciembre, al presidente electo de extrema derecha de Chile, José Antonio Kast.

“Saludo y felicito al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Espero y confío que las tradicionales buenas relaciones con Chile se incrementen y avancen. Muchos éxitos”, comentó el mandatario a través de sus redes sociales.

Kast, un abogado conservador de 59 años, se impuso con un 58% de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, según el conteo casi finalizado de los sufragios

Tags:
Triunfo
|
Felicitaciones
|
José Raúl Mulino
|
José Antonio Kast
|
TE PUEDE INTERESAR