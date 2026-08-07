Presidente Mulino llega a Colombia para la investidura de Abelardo de la Espriella y el reimpulso de las relaciones bilaterales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó este viernes a la República de Colombia como invitado de honor a la toma de posesión del mandatario electo, Abelardo de la Espriella. La visita oficial busca estrechar la cooperación bilateral en materia de seguridad y comercio entre ambas naciones.

“En nombre del Gobierno de la República de Panamá y de su pueblo expreso a Colombia lo que siempre hemos dicho: hermandad, vecindad y mucha cooperación”, manifestó el jefe de Estado tras su llegada al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en la ciudad de Cali. Mulino viajó acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y de Seguridad Pública, Frank Ábrego. A su arribo, fue recibido con honores por altos funcionarios del Gobierno colombiano y por el embajador de Panamá, Mario Boyd Galindo.

“Deseo al presidente De la Espriella muchos éxitos en el mandato que hoy inicia y, como buenos vecinos, ponemos a su disposición toda nuestra cooperación”, declaró Mulino ante la prensa internacional. En su agenda, el gobernante panameño sostendrá a las 11:30 a. m. una reunión bilateral con De la Espriella en el Centro de Cultura, en la que estará acompañado por el ministro de Seguridad.

La ceremonia de investidura del nuevo presidente colombiano se llevará a cabo esta tarde en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Con esta visita, Panamá reafirma su compromiso de fortalecer los lazos de vecindad y el trabajo conjunto en temas prioritarios para la región.