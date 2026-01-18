Presidente Mulino viaja al foro económico mundial en Suiza El presidente José Raúl Mulino viajó este domingo, 18 de enero, hacia la ciudad de Davos, Suiza, para participar, por segundo año consecutivo, en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), informó la oficina de prensa de la Presidencia de la República.

El evento, que se desarrollará del 19 al 22 de enero, presenta un programa estructurado en torno a cinco desafíos globales claves que requieren de diálogo y cooperación público-privada. El presidente Mulino aprovechará su encuentro con los principales líderes empresariales y de gobiernos para promover futuras inversiones en Panamá, destacando las oportunidades que ofrecen el país en los sectores logístico, energético y otros.

La agenda del mandatario panameño incluye reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria. También sostendrá encuentros con altos ejecutivos de empresas multinacionales, entre ellos el banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del WEF, organización que anunciará en Davos un importante evento para Panamá.

Además, el presidente Mulino se reunirá con representantes de empresas de energía, logística y puertos, como la compañía de puertos y soluciones logísticas de Emiratos Árabes DP World, y la estadounidense AES.

Durante su participación en el Foro Económico de Davos Mulino será uno de los expositores principales del panel “Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica”, junto a sus homólogos de Ecuador, Daniel Noboa; de Colombia, Gustavo Petro; el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y representantes de Oxford University.