Presidente ordena reabrir vías en toda la provincia de Bocas

A pesar de un acuerdo firmado para la apertura de las vías en Bocas del Toro, este jueves aún se registran cierres en la provincia, por lo que el presidente José Raúl Mulino anunció que se procederá a la reapertura.

“No todos los puntos de Bocas del Toro han sido abiertos y en algunos casos, como Almirante y Chiriquí Grande, los responsables de esos lugares no son los trabajadores bananeros, sino los educadores”, señaló el Ejecutivo.

“Yo no sé si reconocen o no lo decidido por el señor Smith, eso nunca que yo sepa lo diferenció el señor Smith en las conversaciones. Vamos a reabrir esos puntos, se acabó el relajo aquí”, sentenció.

El mandatario resaltó que, “Bocas del Toro no va a seguir secuestrado ni por Smith ni por los educadores, he dado instrucciones para eso, vamos a reabrir Bocas integralmente, usando la mayor cautela del mundo para que se haga de la mejor manera posible. Le he pedido al ministro de Seguridad, al jefe de la Policía y al de Senafront para que me ayuden con eso, eso está organizado”.